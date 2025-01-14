Столичные животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы

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В Москве животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы, так как их биоритмы остаются зимними. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты отметили, что таяния снега и теплой температуры недостаточно для того, чтобы прервать спячку. Так как земля не прогрелась до достаточной температуры, их ритмы не изменились.

"Эти внутренние часы регулируют состояние животных и их жизненные процессы: начало периода размножения, линьки, массовые миграции", – подчеркнуло ведомство.

В городских экосистемах можно встретить в числе млекопитающих в спячке ежей, барсуков и енотовидных собак. Также зимуют земноводные, такие как жабы, лягушки и тритоны. Рептилии, такие как ящерицы, змеи и черепахи, тоже впадают в спячку. Среди насекомых тоже есть те, кто проводит зиму в спячке.

"Ежи, например, могут проснуться только в случае, если их место для спячки подтопит. Они проводят спячку под листвой и снегом, поэтому не всегда находятся в полной безопасности, как это бывает в любые другие зимы", – обратил внимание департамент.

Барсуки находят себе убежище в норах, и проблем, связанных с таянием снега и осадками, у них нет. Однако во время продолжительных периодов потепления барсуки могут ненадолго просыпаться, а затем снова засыпать. В свою очередь, енотовидные собаки не погружаются в полноценную спячку. Они могут просыпаться во время оттепелей.

Земноводные, пресмыкающиеся и насекомые не пробуждаются раньше наступления естественного весеннего сезона. Их жизнедеятельность строго подчинена биологическим циклам, отметили специалисты. Поэтому не стоит ожидать, что кратковременное потепление на природных территориях вызовет нашествие змей, лягушек или комаров.

Между тем аномально теплая погода в Москве может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле прогнозируется отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.