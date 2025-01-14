Синоптик Вильфанд: снег в Москве полностью растает к концу недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик назвал такую ситуацию необычной для января.

"Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все", – цитирует РИА Новости Вильфанда.

Как отметил синоптик, это связано с тем, что в центр Европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.

Между тем аномально теплая погода в Москве может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле прогнозируется отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.