Синоптик Позднякова: аномально теплая погода в столице может сохраниться до апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномально теплая погода в Москве может сохраниться до конца апреля. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

"По характеру текущая погода в столичном регионе больше похожа на мартовскую. Модели сезонных прогнозов по годам на ближайший февраль и весну оптимистичны", – подчеркнула специалист.

По различным оценкам, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле ожидается отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы. При этом количество осадков останется привычным для нормального значения, отметила синоптик.

В мае прогнозы пока точно не определены. Температура может быть близкой к норме или чуть ниже нее, а количество осадков, согласно большинству моделей, будет недостаточным, подытожила Позднякова.

Между тем 13, 14 и 15 января в столице ожидается сильная гололедица. В связи с чем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал пешеходам быть внимательными, особенно на тротуарах и во дворах.

Синоптик назвал ситуацию на улице очень опасной, но спрогнозировал исчезание гололедицы 15-го числа из-за потепления.