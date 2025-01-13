Сильная гололедица продлится в Москве до 15 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильная гололедица ожидается в Москве 13, 14 и 15 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"Нужно быть очень внимательными, особенно на тротуарах и во дворах", – рассказал эксперт.

Синоптик назвал ситуацию с гололедицей очень опасной. При этом Вильфанд отметил, что после 15-го числа ожидается потепление, поэтому гололедица исчезнет.

Между тем в среду, 15 января, ожидается ночью минус 1–3 градуса, а днем – 0 – плюс 2 градусов. На следующий день, 16-го числа, температура будет еще выше, а снежный покров начнет сходить.

