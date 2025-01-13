Синоптик Вильфанд: оттепель ожидается в Москве с 15 января

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В Московском регионе со среды, 15 января, ожидается оттепель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, во второй половине недели снежный покров будет сходить.

"Со среды в Москве начинается оттепельная погода, дневные температуры будут положительными. Ночные температуры в среду составят минус 1–3 градуса, по области – до минус 6, дневные температуры будут в диапазоне от 0 до плюс 2", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

Как отметил Вильфанд, такая погода продлится до 18-го числа. Так, 16 января в Московском регионе ожидается от 0 до 4 градусов тепла, 17 и 18 января соответственно, ночные температуры будут в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов, дневные температуры – от 0 до плюс 5.

"Осадки могут быть только в виде дождей при такой температуре, а давление будет все-таки около и выше нормы, поэтому существенных осадков ждать не стоит. От снега останется 1, может быть 2 сантиметра", – добавил синоптик.

Между тем в ночь на Крещение, на 19 января, в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля, а днем будет на нулевой отметке, сообщил синоптик Евгений Тишковец. 18 января пройдет небольшой снег при нулевой температуре.

По его словам, 13 января в некоторых районах столицы также может выпасть небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 1–4 градусов, а днем будет колебаться от 0 до минус 3 градусов.