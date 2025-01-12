Синоптик Позднякова: высота снежного покрова в Москве существенно ниже нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в столице остается существенно ниже нормы, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ночь на воскресенье в Москве и области прошли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в МГУ – 4 миллиметра, на Балчуге – менее 1 сантиметра. В результате средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 1 сантиметр", – уточняется в ее телеграм-канале.

Больше всего снега зафиксировали в СВАО – 3,7 сантиметра, в центре столицы – 1,4 сантиметра и в Зеленограде – 0,3 сантиметра.

Однако осадки существенно не повлияли на количество снега в Москве. Покров на уровне двух сантиметров наблюдается на ВДНХ, а в центре города – 0 сантиметров. В районе Тушино снега стало на 2 сантиметра меньше.

Осадки вновь придут в столицу в Старый Новый год, но высота снежного покрова останется ниже нормы, резюмировала Позднякова.

В ночь на 13 января в Московском регионе ожидается до минус 4–8 градусов. Во вторник, 14 января, в ночной период столбики термометров покажут минус 4–9 градусов. При этом дневная температура в городе сохранится в диапазоне минус 1–3 градусов. В эти дни также пройдет небольшой снег.

