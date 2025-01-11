Синоптик Вильфанд: температура на Крещение в Москве опустится до минус 1–3 градусов

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Столбики термометров опустятся до минус 1–3 градусов в столице на Крещение, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С 15-го числа днем опять прогнозируется оттепельная погода в Москве: от минус 4 до 1 градуса. С четверга и по воскресенье включительно, по 19-е число, ожидается от минус 3 до 2 градусов. В Крещенскую ночь в столице будет небольшое отрицательное значение – до минус 1–3 градусов, по области – до минус 6", – передает ТАСС его слова.

При этом дневная температура будет превышать норму на 6–7 градусов, добавил синоптик.

Между тем в ночь на 13 января в Московском регионе ожидается до минус 4–8 градусов. Во вторник, 14 января, в ночной период столбики термометров покажут минус 4–9 градусов. При этом дневная температура в городе сохранится в диапазоне минус 1–3 градусов. В эти дни в столичном регионе также пройдет небольшой снег.

