Синоптик Вильфанд: в Старый Новый год в Московском регионе похолодает до минус 8 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в ночь на 13 января в Московском регионе опустится до минус 4–8 градусов. При этом в Москве в дневное время показатель будет варьироваться от минус 1 до минус 3, а по области составит минус 6 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже во вторник, 14 января, в ночной период столбики термометров покажут минус 4–9 градусов. При этом дневная температура в Москве сохранится в диапазоне минус 1–3 градусов, по области она будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов.

По словам Вильфанда, в эти дни в столичном регионе также пройдет небольшой снег. Тем не менее положительные температуры продолжат разрушать снежный покров.

"14–15 января снег прогнозируется, чуть-чуть увеличится высота, но все равно на лыжах сейчас уж точно не покатаешься", – отметил синоптик.

По его данным, в настоящий момент высота снежного покрова на Балчуге составляет 5 сантиметров, в Тушино она равна 10 сантиметров, а на ВДНХ – 4 см. То же значение фиксируется в Наро-Фоминске, однако в Серпухове снег уже просел до 1 сантиметра. На этом фоне в Павловском Посаде высота снежного покрова составляет 8 сантиметров, в Черустях – 5 сантиметров, а в Волоколамске – 10 сантиметров. Однако в Можайске наблюдается 3 сантиметра снега, а в Коломне – 1 сантиметр.

"Конечно, высота снега понизится к понедельнику, а во многих регионах и вовсе сойдет снег, это проблема", – резюмировал специалист.

Тем временем в субботу, 11 января, в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и дождь с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.