До 4 градусов тепла ожидается в Москве 11 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 11 января. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в пятницу, 10 января, составила всего 4 сантиметра. Так мало снега в этот день в XXI веке бывает лишь раз в 5 лет, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.