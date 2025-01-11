11 января, 06:59Общество
До 4 градусов тепла ожидается в Москве 11 января
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 11 января. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.
Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее стало известно, что высота снежного покрова на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в пятницу, 10 января, составила всего 4 сантиметра. Так мало снега в этот день в XXI веке бывает лишь раз в 5 лет, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Кроме того, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.
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