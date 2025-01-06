ЦОДД спрогнозировал загруженность столичных дорог в январе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) оценил загруженность дорог в январе 2025 года. По мнению аналитиков, в начале месяца дороги еще будут свободны, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Однако уже 9–10 января на дороги столицы выедут около 2,59 миллиона автомобилей, предупредили в ведомстве. Это число на 40–60 тысяч превышает количество машин, которые ездили по городу во время новогодних праздников.

Затруднение движения в начале месяца будет особенно существенным возле крупных торговых центров, зон отдыха и в центре Москвы. Кроме того, на скорость движения могут повлиять снегопады. При этом высокой загруженности не ожидается.

Поток машин вернется в привычное русло после 20 января. При этом в среднем за январь количество автомобилей в городе составит 2,65 – 2,7 миллиона.

"В новогодние каникулы многие москвичи решают отдохнуть за пределами города, поэтому в конце декабря и начале января из Москвы уехало более 1 миллиона автомобилей. Однако автомобилисты уже начали возвращаться в город со 2 января. Мы продолжаем следить за дорогами столицы по задаче Сергея Собянина", – приводит пресс-служба ведомства слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В преддверии новогодних праздников ЦОДД призывал жителей и гостей столицы пересесть на метро для поездок по городу из-за интенсивного движения в центре Москвы. В столичном Дептрансе напомнили, что ситуация на дороге зависит от локальных ограничений движения, увеличения количества машин и поездок в предновогодние дни, снижения общих скоростей и небольших ДТП.