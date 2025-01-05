График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский транспорт будет работать дольше обычного режима в ночь на Рождество. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры смогут попасть на все станции метро и Московское центральное кольцо (МЦК) до 02:00. Движение поездов Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00. При этом составы "Аэроэкспресса" будут следовать в обычном режиме.

Кроме того, 149 маршрутов наземного городского транспорта будут работать до 03:30, еще 18 маршрутов – в обычном режиме.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ежегодно продлеваем работу Московского транспорта в ночь с 6 на 7 января. Делаем это для того, чтобы жители столицы и области могли приехать на службу в храмы и церкви, увидеться с близкими, а затем с комфортом вернуться домой", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители и гости столицы могут узнать о графике работы транспорта на сайте Мосгортранса и Московского метрополитена, в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложениях и на сайтах ЦППК и МТППК. С расписанием движения "Аэроэкспрессов" можно ознакомиться на сайте компании.

Между тем в столице в рамках проекта "Зима в Москве" с 6 по 8 января пройдут рождественские мастер-классы, вдохновленные сказками и мультфильмами. На переходе от Манежной площади к площади Революции проведут мастер-класс по созданию зимнего блеска для губ по мотивам фильма "Морозко". Занятия состоятся 6 и 8 января в 18:00, а также 7 января в 17:00. Также на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская проведут другой мастер-класс – "Новогодние фотопробы".

