Зал "Зарядье" проведет программу новогодних концертов в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зал "Зарядье" подготовил программу новогодних концертов для детей в рамках проекта "Зима в Москве". На январских каникулах там состоятся выступления и интерактивные музыкальные спектакли, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

3 января пройдут симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и зоологическая фантазия "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса. На сцену большого зала выйдут Евгений Миронов, Александра Урсуляк и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Для детей представят постановку "Щелкунчик" 5 января. Авторы спектакля покажут свою версию знаменитой сказки.

6 января на сцене большого зала покажут симфоническую сказку "Снежная королева". Постановка объединит сюжет Ганса Христиана Андерсена с музыкой композиторов Эдварда Грига, Петра Чайковского и Антонио Вивальди.

Кроме того, 8 января пройдет спектакль "Хроники Нарнии". На сцену выйдут лев Аслан и герои Нарнии. Они попытаются свергнуть Белую Колдунью.

Следующий концерт состоится 18 января. "Рождественскую историю" Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации прочтет Евгений Князев.

Между тем в рамках III Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", который проходил с 1 по 31 декабря, в концертном зале "Зарядье" состоялось множество выступлений известных артистов, коллективов и оперных певцов. Было проведено 30 выступлений, которые привлекли внимание более 30 тысяч зрителей. Большой театр и "Зарядье" объединились на фестивале, оркестр и хор под управлением Валерия Гергиева исполнили Девятую симфонию Бетховена. В этом году исполняется 200-летие этого произведения.

