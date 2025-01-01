Подведены итоги III зимнего музыкального фестиваля "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках III Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", который проходил с 1 по 31 декабря, в концертном зале "Зарядье" состоялось множество выступлений известных артистов, коллективов и оперных певцов. Было проведено 30 выступлений, которые привлекли внимание более 30 тысяч зрителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Большой театр и "Зарядье" объединились на фестивале, оркестр и хор под управлением Валерия Гергиева исполнили Девятую симфонию Бетховена. В этом году исполняется 200-летие этого произведения.

В рамках фестиваля прозвучала оратория "Мессия" Георга Фридриха Генделя в исполнении барочного оркестра под руководством Бенедикта Зауэра. Немецкая певица Симона Кермес представила новую программу "Миф и ария". "Королева барокко" вместе с оркестром Pratum Integrum исполнила знаменитые арии Георга Генделя, Антонио Вивальди, Леонардо Винчи, Клаудио Монтеверди, Генри Перселла и Николы Порпоры.

Хип-хоп коллектив Banda I’ll представил современные интерпретации произведений Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых Фавна" и Мориса Равеля "Болеро". Эти постановки прошли вместе с главной премьерой II Московского летнего музыкального фестиваля – балетом "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Кроме того, состоялась премьера оперы "Золушка" Джоаккино Россини в исполнении артистов Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Оперу представили в концертном формате, в нем участвовали солисты театра, оркестр LaVoce Strumentale и дирижер Дмитрий Синьковский.

В последний день фестиваля, 31 декабря, состоялась опера "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея. В ней есть захватывающий сюжет, стремительное развитие событий и яркие герои. Опера сочетает в себе элементы карнавала, лирические мотивы и глубокий драматизм.

Между тем до 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она работает с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.