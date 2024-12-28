Сергей Собянин: 2024 год стал знаковым для киноиндустрии Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Текущий год стал знаковым для столичной киноиндустрии, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в сентябре при участии Владимира Путина открыли первую очередь кинопарка "Москино". Он, подчеркнул Собянин, станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире. В 2024 году в кинопарке уже отсняли порядка 500 киносмен для 74 проектов.

Среди важных событий градоначальник также отметил Московскую международную неделю кино, которая прошла в первый раз и объединила представителей из 47 государств. Тогда же было подписано девять соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, началась масштабная модернизация Киностудии имени Горького, в результате которой появятся новые павильоны, цифровые студии и виртуальные площадки.

В павильонах кинозавода "Москино" в текущем году сняли 36 проектов, а в одноименном кинопарке запустили фестиваль "Киновыходные", который проходит каждую неделю, добавил Собянин. Теперь гости могут принять участие в постановочных съемках, посмотреть концерты и спектакли, а также прийти на мастер-классы. Всего в 2024 году кинопарк посетили более 100 тысяч человек.

Помимо этого, в столице открылись четыре кинотеатра "Москино" – "Ангара", "Жуковский", "Кинопарк" и "Юность", рассказал мэр.

Между тем в кинопарке "Москино" 29 и 30 декабря покажут мультимедийный спектакль "Соборная площадь". В основе сюжета – исторические события, происходившие в период Смуты. В центре истории окажется девочка Мотя, которая предложит посетителям совершить путешествие в Казань 1579 года.