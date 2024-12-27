В предновогодние выходные в кинопарке "Москино" снова покажут "Соборную площадь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В кинопарке "Москино" 29 и 30 декабря вновь покажут мультимедийный спектакль "Соборная площадь", передает портал мэра и правительства Москвы.

В основе сюжета лежат исторические события, происходившие в период Смутного времени. В центре истории – девочка из современности по имени Мотя, которая предлагает зрителям совершить путешествие в прошлое. Вместе с ней они оказываются в Казани 1579 года, где Матрона находит икону Божьей Матери.

Далее события разворачиваются в Москве 1611 года, где появляется изменник атаман Заруцкий, и в Нижнем Новгороде того же года, где Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собирают армию для противостояния польским интервентам.

"Я смотрела на своих детей, они варежками вытирали слезы. Было сильно. Постановка про Смутное время, про Минина и Пожарского, про Марину Мнишек – ее играет Екатерина Гусева. Спектакль настолько правдоподобно отражает исторические события, что даже дети прониклись величием русского народа", – рассказала телеведущая Наталья Москвитина.

Она уверена, что спектакль позволяет глубже понять историческую и духовную подоплеку Смутного времени. В представлении задействованы передовые технологии: в сюжет вплетаются световые эффекты и видеопроекции, которые создают ощущение присутствия в дополненной реальности. Здания храмов и палат Московского Кремля преображаются с помощью 3D-проекций, которые оживляют пространство.

В постановке принимают участие Екатерина Гусева, Елена Захарова, Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Валерий Николаев.

В течение всех новогодних праздников спектакль будет идти дважды в день: в 17:00 и 18:30. Затем представления продолжатся по выходным до 23 февраля. Продолжительность спектакля – 60 минут, рекомендованный возраст для просмотра – от 6 лет.

Премьера спектакля состоялась с аншлагом 21 декабря. Трибуны заполнили зрители самых разных возрастов. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля.