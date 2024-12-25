Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В кинопарке "Москино" начались показы мультимедийного представления "Соборная площадь". Актеры, играющие в спектакле главных героев, рассказали о постановке, передает портал мэра и правительства Москвы.

Спектакль проходит на фоне декораций соборов и дворцов Московского Кремля и рассказывает о Смутном времени.

Как отметил депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов, который исполняет роль князя Дмитрия Пожарского, постановка пропитана любовью к Родине.

"Я думаю, говорить о нашей истории сейчас очень вовремя. И очень правильно", – сказал Певцов, добавив, что кинопарк "Москино" является лучшей площадкой для такого масштабного представления, так как здесь все по-настоящему.

В свою очередь, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева играет Марину Мнишек, жену двух Лжедмитриев и одну из наиболее заметных женских фигур Смутного времени.

По словам актрисы, зная историю страны, можно понять сегодняшний день и даже заглянуть в будущее. При этом Гусева хотела бы, чтобы исторические события были не только на страницах школьных учебников, но и в кинематографе.

"На самом деле все прекрасно. И не холодно. Хоть воздухом можно подышать, а то иногда так работаешь и не понимаешь, зима сейчас или лето. И еще тут все время загораешь под софитами, принимаешь солнечные ванны под электрическим светом. Все мы очень утеплены, прекрасно экипированы", – поделилась Гусева.

Заслуженная артистка России Анна Большова играет в спектакле жену купца Кузьмы Минина, второго организатора русского народного ополчения. Как отметила актриса, исторический спектакль в декорациях кинопарка является хорошей возможностью для театра общаться со своими зрителями.

Над спектаклем работала большая команда во главе с режиссером и продюсером, художественным руководителем Нового театра Эдуардом Бояковым. В каждом показе наряду с молодыми артистами в одной из ключевых ролей всегда выступает кто-то из известных артистов театра и кино.

Премьерные показы постановки прошли 21 и 22 декабря. Трибуны заполнили зрители самых разных возрастов. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти до 23 февраля следующего года. В новогодние праздники его можно будет посетить ежедневно в 17:00 и 18:30.