Эксперт заявила о высокой исторической точности постановки "Соборная площадь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постановка "Соборная площадь" создана с высокой исторической точностью, хотя рассказать о периоде Смутного времени – непростая задача, отметила генеральный директор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова в разговоре с Агентством "Москва".

"Как рассказать об истории страны нескучно – этот вопрос волнует сегодня всех музейных специалистов", – подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что спектакль стал не просто уроком истории, где зритель наблюдает за событиями со стороны. Здесь зритель становится непосредственным участником этих событий за счет захватывающей игры актеров.

Трапкова обратила внимание, что для изучения Смутного времени зрители также могут посетить Музей Москвы.

Премьерные показы постановки прошли 21 и 22 декабря. Трибуны заполнили зрители самых разных возрастов. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля. Кроме того, он поблагодарил режиссера Эдуарда Боякова, задействованных актеров и художников.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти до 23 февраля следующего года. В новогодние праздники его можно будет посетить ежедневно в 17:00 и 18:30.