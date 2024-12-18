Кинопарк "Москино" приглашает на мастер-классы и квесты проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино "

Кинопарк "Москино" становится одним из самых популярных мест фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Для гостей подготовили мастер-классы, квесты и вечерние шоу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Творческие занятия пройдут на площадке "Зимняя мастерская дизайна". Посетители смогут почувствовать себя художниками, дизайнерами или кондитерами. 21 и 30 декабря детей приглашают раскрасить новогодний поезд вместе с героями "Союзмультфильма", а также изготовить елочные шары с Волком и Зайцем из мультфильма "Ну, погоди!".

22, 29 и 31 декабря гости смогут создать елочные игрушки вместе с Чебурашкой и Крокодилом Геной, раскрасить робота из "Ну, погоди!" и задекорировать шоколадный шар с маршмеллоу.

Также для гостей кинопарка подготовили занятия по украшению сладостей для Карлсона 19, 26 и 28 декабря.

В 2025 году с 1 по 7 января все желающие смогут украсить коробочки с шоколадными фигурками Винни Пуха и смастерить посылку от почтальона Печкина, а 8 и 12 января на площадке можно будет стать ведущим детской телепередачи.

В шале "Креативный цех" с 20 по 28 декабря пройдут мастер-класс "Камера, мотор" и занятия "В свете софитов". Кроме того, для гостей организуют новогоднюю фотосессию, снимки с которой распечатают и отдадут в виде открыток. 3, 5, 6 и 7 января участники мастер-класса запишут новогоднее обращение в студийной атмосфере, 2 и 4 января там заработает театр теней.

На площадке "Зимняя почта" можно отправить праздничную открытку или письмо Деду Морозу. Вместе с тем по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 11:00 до 18:00 состоится квест "Зимнее путешествие", в рамках которого участники смогут получить печати в паспорт путешественника и обменять их на сладости.

Более того, в кинопарке пройдет иммерсивный спектакль "12 месяцев" по одноименной сказке Самуила Маршака. Постановку можно будет увидеть 22, 29, 30 и 31 декабря, с 1 по 8 января, а также 11 и 12 января.

Между тем в "Москино" выступят музыкальные группы и солисты программы фестиваля "Путешествие в Рождество". 22, 29 и 31 декабря, 2, 6 и 12 января на сцену выйдет коллектив Music Time. Группа Impress сыграет 29 декабря, 2 и 4 января. Шоу коллектива Uniti Band состоится 30 декабря, а также 5, 8 и 12 января.

Любители живой музыки познакомятся с творчеством кавер-группы Cult Music 1, 4 и 7 января. Также в число участников фестиваля вошли вокалист и гитарист Михаил Парфенов, певица Анна Сизова, проект Lariona, группа "Брусника", Вадим Евтеев, Veetvee Band и кавер-группа Maneken.

Ранее стало известно, что в Петровском путевом дворце с 23 декабря по 8 января пройдет семейное празднование Нового года и Рождества. Это мероприятие впервые состоится в исторических интерьерах архитектурного памятника XVIII века.

Для детей от 3 до 11 лет и их родителей будет проведена игра-путешествие, в которой они встретятся с персонажами русского фольклора.

