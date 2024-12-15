Танцевальные занятия пройдут в парках в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Танцевальные занятия, вокальные соревнования и различные игры проведут для москвичей и гостей города в столичных парках. Мероприятия будут организованы в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Так, в парках "Сокольники", "Кузьминки", а также парке искусств "Музеон" будут открыты танцевальные площадки, на которых организаторы воссоздадут атмосферу советской эпохи. Гостей там будут ждать 20 и 27 декабря, а также 3 и 10 января.

На этих площадках будут проводиться встречи "Не стой в сторонке", в рамках которых профессиональные танцоры в аутентичных костюмах продемонстрируют участникам популярные движения из любимых советских танцев. Профессионалы также исполнят оригинальные номера, поставленные под песни из известных фильмов.

Кроме того, для гостей проведут интерактивные представления и яркие флешмобы. Ими планируется завершать каждое занятие. Участникам будут дарить новогодние подарки.

Москвичи и туристы также получат возможность продемонстрировать свои вокальные данные. Сделать это им удастся в караоке "Бриллиантовый голос", которое будет работать в Таганском парке, а также в парках "Красная Пресня" и "Северное Тушино".

Посетителям предложат выбрать и исполнить такие популярные новогодние песни, как "Пять минут", "Кабы не было зимы", "Три белых коня", "Снег кружится" и прочие. Спеть удастся 21 и 28 декабря, а также 4 и 11 января. Настроиться на исполнение гостям помогут профессиональные бэк-вокалисты. Возможность спеть представится не только сольно, но и в дуэте.

Вместе с тем для посетителей организуют выступления профессиональных артистов, которые споют всеми любимые советские песни. В перерывах между музыкальными композициями ведущий расскажет зрителям об истории создания новогодних хитов и задаст им интересные вопросы.

Посетить танцевальную площадку или караоке можно будет свободно.

Между тем в воскресенье, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 для гостей и жителей столицы пройдет мастер-класс в экомастерской. В ходе мероприятия участники будут использовать чашки Петри для создания праздничной композиции. В парке "Красная Пресня" в 12:00 состоится мастер-класс по каллиграфии, посвященный 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея, а в Таганском парке в 11:00 начнется детский спектакль "Новогоднее приключение Тоскуя Печалькина".