"Зима в Москве" приглашает на "Добрую елку" в павильон "Умный город" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В павильоне "Умный город" на ВДНХ с 14 декабря по 12 января горожане смогут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка" в рамках акции "Зима в Москве" и исполнить желание подопечных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для этого необходимо снять с установленной там елки шарик, отсканировать QR-код и узнать о заветном желании ребенка. После потребуется заполнить на сайте акции специальную заявку и договориться с сотрудником НКО об удобной дате для передачи подарка подопечному", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Организаторы акции отмечают, что в этом году планируется исполнить не менее 1 700 желаний подопечных от 3 до 17 лет. В числе возможных подарков – музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, книги с обучающими материалами, игрушки, товары для хобби. Также можно подарить праздничные наряды и повседневную одежду, а еще организовать экскурсию или купить билеты на мероприятие.

Кроме того, москвичи смогут найти новогодние деревья "Доброй елки" в медиацентре и "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" по адресу улица Варварка, дом 6, строение 1, Центральном детском магазине на Лубянке, расположенном в Театральном проезде, доме 5/1, а также в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы" (2-я Останкинская улица, дом 3) и парке "Остров мечты" (проспект Андропова, дом 1).

"Добрая елка" продлится до 28 февраля. Это уже третья акция в Москве. В прошлом году в ней приняли участие более 140 некоммерческих организаций столицы. Жители города исполнили более 1 550 желаний. В акции участвовали более 370 волонтеров из Москвы, а также более 30 площадок по всему городу. Всего с момента начала акции было исполнено 2 500 желаний.