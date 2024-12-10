Акция "Добрая елка" поможет исполнить новогодние желания детей в рамках "Зимы в Москве"

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Желания подопечных некоммерческих организаций, участников акции "Добрая елка", можно найти в шарах на новогодних деревьях в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие – часть проекта "Зима в Москве", который объединит все зимние развлечения столицы и продлится с 1 декабря по 28 февраля. В его рамках всех желающих приглашают проявить заботу о тех, кто нуждается в поддержке, а также подарить радость людям, оказавшимся в трудной ситуации.

"Кто-то из ребят хочет пойти на концерт любимого исполнителя или экскурсию, другим необходимы простые бытовые вещи. Пусть в новом году у всех сбудутся заветные желания", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Деревья с желаниями можно найти в медиацентре и "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" по адресу улица Варварка, дом 6, строение 1, Центральном детском магазине на Лубянке, расположенном в Театральном проезде, доме 5/1, а также в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы" (2-я Останкинская улица, дом 3) и парке "Остров мечты" (проспект Андропова, дом 1).

Кроме того, новогодние деревья будут установлены на Тверской площади и площади Революции в центре Москвы и на фестивальных площадках в разных районах столицы. Деревья будут установлены в торговых комплексах и на рынках.

Так, их можно будет увидеть в ЦУМе, ТЦ "Охотный ряд", на Усачевском рынке, рыбных рынках на Дубравной улице и Новоухтомском шоссе. Помимо этого, они будут украшать рестораны, отели и другие общественные места в Москве. До 12 января в столице появятся более 100 деревьев.

Чтобы принять участие в акции, необходимо снять игрушку с елки, перейти по QR-коду на сайт акции и оставить заявку на исполнение желания. Затем нужно подтвердить свое намерение оператору call-центра и договориться с представителем некоммерческой организации (НКО) о подходящей дате для вручения подарка.

Среди получателей – дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет, которые воспитываются в малообеспеченных, многодетных или приемных семьях, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто проходит лечение.

"Добрая елка" продлится до 28 февраля. Это уже третья акция в Москве. В прошлом году в ней приняли участие более 140 некоммерческих организаций столицы. Жители города исполнили более 1 550 желаний. В акции участвовали более 370 волонтеров из Москвы, а также более 30 площадок по всему городу. Всего с момента начала акции было исполнено 2 500 желаний.

Между тем пункты сбора гумпомощи "Домики добра" работают уже на 30 площадках Москвы в рамках проекта "Зима в Москве". В специальные шале любой человек может принести предметы первой помощи и необходимости для участников СВО, а также подарки для детей на новых территориях России. Здесь, в частности, могут принять термобелье, носки, подарки, варежки, перчатки, стельки, средства личной гигиены.

Домики работают с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 – по выходным и праздникам. Горожане могут прийти до 28 февраля.