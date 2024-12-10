24 галереи подготовили новогоднюю программу в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Команда объединения "Выставочные залы Москвы" подготовила большую новогоднюю программу, которая захватит 24 галереи столицы. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" с 10 декабря по 10 января, передает портал мэра и правительства города.

Так, в галерее "Измайлово" 15 декабря с 13:00 до 18:00 будет проводиться праздничная ярмарка "Новогодний Izмаркет современного искусства". Предполагается, что в ней будут участвовать более 10 художников, работающих в разных техниках. Они продемонстрируют посетителям свои лучшие произведения. Все желающие смогут приобрести картины, вазы, украшения и игрушки.

Кроме того, в галерее "Нагорная" 18 декабря в 19:00 состоится концерт фортепианной музыки "Новогоднее волшебство". В ходе мероприятия гости смогут услышать произведения, которые связаны с атмосферой новогодних и рождественских праздников.

Также в галерее "Здесь на Таганке" 21 декабря в 16:00 планируется организовать бесплатный музыкальный концерт. Для слушателей выступят вокалисты и музыканты, которые играют на флейте, флейте-пикколо, фаготе и фортепиано.

Предполагается, что мероприятие объединит в себе основные направления музыки XIX–XX веков. Речь идет о романтизме, неоклассицизме, импрессионизме и джазе. Для посещения нужно будет пройти предварительную регистрацию.

Уже на следующий день в 18:00 свои двери откроет галерея "Богородское", где все желающие смогут посетить бесплатный новогодний концерт "Рождественские хоровые песни".

Не обойдется и без мероприятий для школьников и детей младшего возраста. Так, 27 декабря в галерее "Печатники" можно будет посетить VR-приключение "Новогодние космические путешествия". По сюжету Баба-яга оказывается в космосе. Во время своего путешествия она должна будет встретиться с персонажами созвездий зимнего неба, кометами и планетами.

Затем, 29 декабря в 17:00 галерея "Солнцево" и театр-студия "Персонажи" организуют для маленьких зрителей и их родителей праздничный спектакль "Летучий корабль", поставленный по мотивам русской народной сказки. В качестве режиссера выступит выпускница Российского института театрального искусства – ГИТИС, актриса и педагог, руководитель театральной студии Дарья Плетнева.

Юным москвичам и гостям города также представится возможность создать уникальный новогодний сувенир. Сделать это удастся 15 декабря на занятии "Елочка. Роспись новогоднего сувенира из гипса", которое состоится в галерее "Загорье". Начало мастер-класса назначено на 18:00, участие в нем платное.

Вместе с тем с 3 по 7 января 2025 года будут организованы занятия в бесплатной мастерской галереи "На Песчаной". Их проведут опытные сотрудники. Гости смогут создать необычную открытку в технике коллажа и аппликации. Для этого им предложат воспользоваться вырезками из книг и журналов, а также стикерами, наклейками, блестками и разноцветной бумагой.

Кроме того, 4 января в выставочном зале "Варги" посетителям всех возрастов расскажут как из простых и доступных материалов сделать небольшую новогоднюю елку. Мероприятие начнется в 15:00.

На бесплатный мастер-класс "Письмо для Деда Мороза. Новогодняя творческая лаборатория" также приглашает галерея "Давыдково". Занятие состоится 8 января с 12:00 до 16:00. Участникам предстоит изготовить праздничный конверт или открытку в стиле мейл-арта, а также украсить свою поделку рисунком или коллажем и написать свои пожелания. Эти письма можно будет отправить по почте.

В рамках проекта "Зима в Москве" новогоднее настроение будет создаваться и на улицах города. Так, хвойными композициями и гирляндами до конца декабря украсят главные городские площадки. Планируется, что для этого будет использовано 10 тысяч декоративных растений.