Каток ВДНХ открывает сезон ночных катаний в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночные катания на коньках в рамках проекта "Зима в Москве" начнутся в ночь с 14 на 15 декабря на катке ВДНХ, передает портал мэра и правительства столицы.

Горожане смогут покататься под ночными звездами с 23:30 до 02:00. Повторные сеансы пройдут 6 и 25 января, 14 февраля. Новинкой этого сезона станут особые коньки с подсветкой, которыми могут воспользоваться первые 300 гостей каждого из катаний.

Вход на каток ВДНХ по билетам, которые можно приобрести на сайте.

На самом большом катке Москвы с искусственным покрытием, расположенном на главной выставке России, можно не только воспользоваться коньками, но и попробовать необычные блюда из разных регионов РФ. Здесь же москвичам и гостям столицы доступна барная стойка с безалкогольными напитками, а также лаундж-зона.

