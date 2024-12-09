Иммерсивное представление и экскурсии состоялись в выходные в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В минувшие выходные в кинопарке "Москино" прошла большая программа, посвященная 83-й годовщине контрнаступления Советской армии под Москвой. Гости посмотрели иммерсивную постановку, посетили концерты, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в самой большой декорации кинопарка "Линия обороны" площадью 64 гектара прошла премьера иммерсивной постановки Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа", в ходе которой участники узнали о событиях зимы 1941 года. Для посетителей воссоздали сцены сражений и обороны столицы с использованием настоящей боевой техники тех лет, а также при участии актеров и реконструкторов, одетых в форму времен ВОВ.

На двух экранах транслировалась военная кинохроника и короткие художественные сюжеты. В конце представления гости почтили память павших солдат минутой молчания, а также салютом в честь победы Советского Союза в ВОВ.

На экскурсии "Мир кино. Оборона Москвы" посетители отправились в путешествие по столице 1940-х годов в одноименной декорации. Горожанам показали, как выглядела Москва 83 года назад, и рассказали о быте того времени. На экскурсии "Киноэкспедиция: новогодние открытки" участники послушали истории о зимних праздниках и традициях, узнали секреты съемок новогодних фильмов и киноновинки 2025 года.

На других площадках кинопарка подготовили программу, приуроченную к празднованию Дня воинской славы РФ. Событиями выходных стали реконструкции решающих эпизодов контрнаступления Красной армии в Битве за Москву. Основная часть мероприятий прошла в декорациях "Уездный город" и "Москва 1940-х годов".

Кроме того, в ходе мастер-классов и лекций гости кинопарка узнали о жизни москвичей в годы ВОВ. Все желающие получили красноармейские книжки, посетили курсы саперов, артиллеристов и летчиков, а также попробовали себя в роли связистов, медиков и бойцов ПВО.

Выставка подлинной военной техники помогла воссоздать события 80-летней давности и сфотографироваться на память на фоне легендарных пушек, танков и самолетов.

В прошедшие субботу и воскресенье зрители кинотеатра "Москино кинопарк" увидели новинки, среди которых полнометражный мультфильм "Маша и Медведь в кино: парк чудес". Любители семейного кино посмотрели "Приключения Паддингтона – 3".

Для тех, кто ценит японскую анимацию, представили ленту "Ариэтти из страны лилипутов". Программу выходных в кинотеатре завершил фильм "Один день в Стамбуле".

Тем не менее одно из самых популярных развлечений в кинопарке – постановочные фото- и киносъемки. Например, в павильоне "Ковбойский городок" фотографировались в стиле вестерна. Дети и взрослые могли сняться в постановочном эпизоде по мотивам советского фильма "Приключения Буратино", а в декорации "Палаты князя Андрея" прошли первые постановочные съемки эпизода по мотивам советской киносказки "Морозко".

Также в образовательном центре прошли мастер-классы, на которых все желающие сделали и расписали кинотарелки. Еще участники научились рисовать на лице и делать актерский грим, узнали о секретах состаривания актеров в кадре и создании образов сказочных персонажей.

Ранее на большие экраны вышла детективная военная драма "Враг у ворот". Премьеру приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Худрук проекта Евгений Миронов обратил внимание, что лента стала одним из первых больших проектов, съемки которого проходили в кинопарке "Москино".