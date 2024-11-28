Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Молодежный проект "Город героев Москва" планирует провести мероприятия в честь Дня героев Отечества, 9 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Цикл начнется с финала турнира исторической игры, в который из 36 команд московских вузов вышли 3 лучшие", – написал мэр в телеграм-канале.

С 2 по 9 декабря горожан приглашают принять участие в написании исторического диктанта о Битве за Москву 1941–1942 годов. Для этого нужно перейти на сайт "Молодежи Москвы" и пройти регистрацию. Здесь любой желающий может поделиться историями своих героев, напомнил Собянин.

Кроме того, для москвичей пройдет показ фильма о полководцах и сохранении исторической памяти, подготовленный молодежью города вместе с потомками маршалов Победы.

Мэр уточнил, что в рамках проекта запланированы встречи с героями России, а 9 декабря молодежь, военные и ветераны почтят память защитников Родины, развернув Знамя Победы.



Кроме торжеств, гостей и жителей ждут и другие мероприятия. Так, в честь встречи зимы кинопарк "Москино" подготовил большую программу, по которой 30 ноября и 1 декабря пройдут игры, квесты, прогулки, театральные постановки и шоу, а также мастер-классы. В частности, интерактивные представления будут проходить в "Театре Гонзаги" 30 ноября с 12:00 и в течение всего дня.

