Миронов: прошла премьера одного из первых крупных проектов, снятых в "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 5 декабря, на большие экраны вышла детективная военная драма "Враг у ворот". Премьеру приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, рассказал художественный руководитель проекта Евгений Миронов.

Он обратил внимание, что лента стала одним из первых больших проектов, съемки которого проходили в кинопарке "Москино". Ее сюжет строится на противостоянии следователя Московского уголовного розыска Захара Мятова и предводителя диверсионной группировки Павла Турсунова, которое происходит во время немецко-фашистского наступления на столицу.

Миронов отметил, что снимать исторические фильмы в современной Москве очень сложно, так как в кадр постоянно попадают такие современные детали, как стеклопакеты, кондиционеры, антенны мобильной связи и многое другое.

"Куда ни поверни камеру – везде сегодняшний день. Поэтому возможность построить декорацию в кинопарке "Москино" стала для нас просто неоценимой помощью", – привели слова худрука на портале мэра и правительства города.

Он уточнил, что декорации "Москва 1940-х годов", участвовавшие в съемках, остались в кинопарке и все желающие могут по ним прогуляться. Причем он назвал их самыми большими в Европе.

"Даже в Голливуде декорации одной направленности таких масштабов нет. Что-то похожее есть только в Китае. "Москино" – это большая помощь нашему кинопроизводству", – сказал Миронов.

В декабре в кинопарке пройдут кинотеатральные иммерсивные представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа", а также реконструкция событий того времени. Так, на двух больших экранах покажут исторические кадры парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и хронику событий.

Помимо этого, 21 декабря на площадке "Москино" состоится премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Всего в проекте будет задействовано 50 драматических актеров. Сюжет шоу будет основан на исторических событиях Смутного времени.