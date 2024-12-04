Мультимедийное шоу "Соборная площадь" будет показано на площадке кинопарка "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь" пройдет 21 декабря на площадке кинопарка "Москино", передает Агентство "Москва" со ссылкой на режиссера-постановщика шоу Эдуарда Боякова.

По словам режиссера, "Соборная площадь" собрала "совершенно уникальную команду". Так, саундтрек к проекту был написан музыкальной группой 25/17, а декорации были подготовлены художником Александром Цветным.

"Всего в проекте будет задействовано 50 драматических актеров. Сюжет нашего шоу будет основан на исторических событиях Смутного времени. <…> Отдельно скажу про кинопарк "Москино", который на сегодняшний день является крупнейшей съемочной площадкой. Оказавшись там летом, меня, конечно, в первую очередь поразили объемы и масштабы построенных декораций", – поделился Бояков.

В свою очередь, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что декорации кинопарка станут туристическим центром Москвы.

"Исторические локации, созданные с высокой точностью в кинопарке "Москино", мы решили использовать не только для съемок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей – детей и взрослых – с великой историей нашей страны", – отметил Фурсин.

Мультимедийное шоу "Соборная площадь" будет проходить каждые выходные начиная с 21 декабря. Во время новогодних каникул показ будет проходить ежедневно. С 11 января и до 23 февраля 2025 года шоу будут снова показывать каждые выходные.

Ранее сообщалось, что сразу две программы ждут посетителей елки в Гостином Дворе 29 декабря, а также 2, 3 и 6 января. Для зрителей подготовили новогоднее музыкальное представление и интерактив в фойе, фотозоны, игровую площадку, аттракционы и мастер-классы для всей семьи.

Главным представлением на сцене Гостиного Двора станет музыкальный спектакль о новогодних приключениях взрослых детей в Москве. Зрители вместе с главными героями – Дашей, Мишей, Асей и Львом – окажутся в волшебной Москве, городе взрослых детей, где правят игрушки и Королева кукол и нет никаких родителей.