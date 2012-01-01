Московские театры представят свои версии "Щелкунчика"

Большой театр начал продавать билеты на балет "Щелкунчик", однако в первые дни сайт не выдержал нагрузки и работал с перебоями. В материале Москвы 24 расскажем, где еще в столице можно увидеть любимую зимнюю сказку.

Большой сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре началась 2 декабря в 10:00. В этом году ранее привычных очередей в кассы нет, так как реализация идет через официальный сайт и только по паспорту. Если данные в билете и документе не совпадут, зрителя могут не пустить на спектакль.

Однако в первые дни продаж сайт театра работал с перебоями из-за большого спроса. Кроме того, в пресс-службе учреждения заявили об атаке ботов.

В то же время, по данным СМИ, в первый день продаж льготные билеты для зрителей 14–22 лет, ветеранов боевых действий и зрителей старше 60 раскупили за две минуты. Также продавались места полной категории от 5 тысяч рублей на четвертом ярусе, за 12,5 тысячи – на третьем и за 25 – на втором. На следующий день для покупки было доступно более 500 билетов стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей, однако у пользователей возникли сложности со входом в личный аккаунт. Места же оказались недоступны уже спустя 20 минут после начала их реализации, убедился журналист Москвы 24.



При этом Большой театр также предлагает зрителям приобрести часть билетов на аукционе. В первый день максимальная ставка составила 85 тысяч рублей при начальной цене места в 50 тысяч. Комплект из четырех билетов на аукционе продали за 235 тысяч, хотя начальная стоимость была 200 тысяч. В то же время на многие места в партере претендентов не оказалось, заявок на них не было.

Всего в этом году Большой театр покажет 18 спектаклей "Щелкунчик", первый пройдет 17 декабря, последний – 31 декабря. Продажи билетов будут открывать каждый день с 2 по 14 декабря в 10 утра, а зарегистрироваться и подать заявку на аукцион можно на сторонней площадке банка – партнера культурного учреждения.

Где еще показывают "Щелкунчика"?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Любимую зимнюю сказку жители и гости столицы могут посмотреть на сцене Государственного Кремлевского дворца. Автор постановки Андрей Петров изобразил на сцене не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, но и придал повести гуманистический подтекст о надеждах взрослеющей души, предчувствии первой любви и готовности отстоять свое счастье.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". В ближайшее время посмотреть его можно будет 15, 20 и 21 декабря, а также 10 и 12 января.

Еще одно прочтение "Щелкунчика" предлагает Российский академический молодежный театр (РАМТ). Здесь можно увидеть классический балет П. И. Чайковского по мотивам новеллы Гофмана 23 и 24, 30 и 31 декабря, а также 1 января.

Любителей классического "Щелкунчика" также ждут в "Москонцерт Холле", где за постановку отвечал Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова. Создатели взяли за основу либретто с использованием сценария Мариуса Петипа и хореографию Василия Вайнонена в редакции Валерия Ковтуна. Немало внимания авторы уделили и декорациям. Посмотреть постановку можно 7, 14, 15, 28–31 декабря, а также 2–7 января.

"Щелкунчика" для детей разыграют на сцене Московского губернского театра. Здесь развернется настоящее сказочное шоу с красочными костюмами, декорациями и мультимедийными 3D-проекциями, которые перенесут маленьких зрителей в волшебный мир Гофмана. Спектакли запланированы на 26–29 декабря и 6–8 января.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском новом драматическом театре "Щелкунчика" превратили в детский мюзикл: Мари, Фриц, Щелкунчик и Мышиный король будут петь, танцевать и раскрывать тайны истории. Музыку для постановки написала композитор Лариса Казакова, известная по спектаклям "Все мыши любят сыр" и "Морозко". Мюзикл можно увидеть в столице 25, 26, 29, 31 декабря, а также 2 и 4 января.

Свою версию сказки предлагает и Московский молодежный театр. Здесь "Щелкунчик" превратился в целый цирковой номер с акробатикой, фехтованием и жонглированием. Самое интересное – формат: постановка интерактивная, поэтому зрители сами станут ее участниками. Посмотреть новогоднее шоу удастся 30 декабря и 3 января.

Театр на Юго-Западе покажет постановку "Щелкунчик VS Мышиный король" в авторском прочтении истории. Отмечается, что, помимо основных героев, на сцене появятся и неожиданные персонажи. Например, в программке на сайте театра упоминаются королева Мышильда, а также некие Мутя и Мотя. Режиссер Михаил Белякович и драматург Павел Сурков адаптировали сказку и добавили новые подробности, но при этом постарались сохранить максимальную динамичность на протяжении всего действия. Спектакль покажут 24, 26–31 декабря и 2–6 января.

А вот Московский драматический театр "Бенефис" подготовил в этом году музыкальный спектакль "Волшебный Кракатук" по пьесе Юлия Кима, в которой рассказана история о Маше и ожившем Щелкунчике. Вместе они ищут волшебный орех Кракатук, чтобы победить Мышиного короля. Постановка сочетает в себе элементы фэнтези и новогодней сказки, ее можно увидеть 21–30 декабря и 3 января.