На сайте Большого театра наблюдаются перебои после начала продажи билетов на "Щелкунчика"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) из-за большого спроса на билеты на показ "Щелкунчика".

При попытке перейти к выбору билета появляется ошибка. Между тем при входе в личный кабинет всплывает окно с уведомлением: "Ведутся технические работы, или сайт недоступен".

С 2 декабря горожане могут приобрести билеты на самого известного "Щелкунчика" в постановке Большого театра. Всего планируется провести 18 спектаклей. Билеты доступны только на официальном сайте учреждения.

Часть из них продадут при помощи аукциона. Минимальная стоимость входа в театр на двоих составит 100 тысяч рублей, однако общая сумма будет зависеть от категории места и его расположения.

Кроме того, Большой театр покажет "Щелкунчика" в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.