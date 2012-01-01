Стоимость пары билетов на "Щелкунчика" на аукционе в Большом начнется от 100 тыс руб

Большой театр начнет продавать билеты на балет "Щелкунчик" только через официальный сайт и с помощью аукциона. О том, как теперь своими глазами увидеть главную зимнюю сказку, – в нашем материале.

Что нового?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в кассах больше не получится – теперь они будут доступны только на официальном сайте Большого театра. Кроме того, часть из них планируется распределить с помощью интернет-аукциона.

Отмечается, что участвовать в торгах смогут как физические, так и юридические лица. Для этого им нужно заполнить заявление на электронной торговой площадке банка-партнера театра и указать основные сведения о себе или об организации. В целом система аукционов не нова: например, она успешно действует в Венской опере.

Помимо этого, перед Новым годом Большой впервые запустит прямую трансляцию спектакля. Возможность присоединиться к ней и виртуально поприсутствовать на сказочном представлении предоставят всем жителям России.

Огромный спрос на показы балета "Щелкунчик" отмечается в Большом театре каждый год, и продажа билетов на него отличалась от других спектаклей театра. Например, в 2023 году, перед тем как приобрести билет, нужно было получить специальный браслет: их выдавали первым 400 пришедшим после полуночи. Затем на утро зрителям нужно было вернуться в кассы с браслетом и паспортом, где они имели право приобрести билеты для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи. В итоге за браслетами выстраивались сотни желающих попасть на спектакль. Неизвестные даже начали выкладывать в Сети объявления о продаже мест в очереди: постоять за браслетами, а потом передать их настоящим покупателям предлагалось за 15 тысяч рублей.

Когда начнутся продажи?

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Приобрести билеты на "Щелкунчика" можно будет начиная с 2 декабря. Всего в Большом театре планируют провести 18 спектаклей – как утром, так и вечером. Притом для каждого из них назначат индивидуальный график продаж и аукционов:



дата продажи (аукциона): 2 декабря в 10:00 – дата спектакля: 17 декабря 19:00;

дата продажи (аукциона): 3 декабря в 10:00 – дата спектакля: 19 декабря 12:00;

дата продажи (аукциона): 4 декабря в 10:00 – дата спектакля: 20 декабря 12:00;

дата продажи (аукциона): 5 декабря в 10:00 – дата спектакля: 21 декабря 12:00 и 21 декабря 19:00;

дата продажи (аукциона): 6 декабря в 10:00 – дата спектакля: 22 декабря 12:00 и так далее.

Более подробная информация доступна на официальном сайте Большого театра.

Сколько будут стоить билеты?

Минимальная цена билетов на спектакль, купленных через аукцион, составит минимум 100 тысяч рублей за двоих человек. В целом же стоимость будет зависеть от категории места и его расположения относительно сцены.

На аукционе участникам торгов предстоит создать свой лот и устанавливать желаемую сумму. В случае если никто не перебьет эту ставку, билет закроется, а победителю дадут время на выкуп. Если же этого не произойдет, билет снова вернется в продажу.