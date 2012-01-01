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26 ноября, 16:56

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Стоимость пары билетов на "Щелкунчика" на аукционе в Большом начнется от 100 тыс руб

Лот номер "Щелкунчик": как будут продавать билеты на легендарный балет в 2024 году

Большой театр начнет продавать билеты на балет "Щелкунчик" только через официальный сайт и с помощью аукциона. О том, как теперь своими глазами увидеть главную зимнюю сказку, – в нашем материале.

Что нового?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в кассах больше не получится – теперь они будут доступны только на официальном сайте Большого театра. Кроме того, часть из них планируется распределить с помощью интернет-аукциона.

Отмечается, что участвовать в торгах смогут как физические, так и юридические лица. Для этого им нужно заполнить заявление на электронной торговой площадке банка-партнера театра и указать основные сведения о себе или об организации. В целом система аукционов не нова: например, она успешно действует в Венской опере.

Помимо этого, перед Новым годом Большой впервые запустит прямую трансляцию спектакля. Возможность присоединиться к ней и виртуально поприсутствовать на сказочном представлении предоставят всем жителям России.

Огромный спрос на показы балета "Щелкунчик" отмечается в Большом театре каждый год, и продажа билетов на него отличалась от других спектаклей театра. Например, в 2023 году, перед тем как приобрести билет, нужно было получить специальный браслет: их выдавали первым 400 пришедшим после полуночи. Затем на утро зрителям нужно было вернуться в кассы с браслетом и паспортом, где они имели право приобрести билеты для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи.

В итоге за браслетами выстраивались сотни желающих попасть на спектакль. Неизвестные даже начали выкладывать в Сети объявления о продаже мест в очереди: постоять за браслетами, а потом передать их настоящим покупателям предлагалось за 15 тысяч рублей.

Когда начнутся продажи?

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Приобрести билеты на "Щелкунчика" можно будет начиная с 2 декабря. Всего в Большом театре планируют провести 18 спектаклей – как утром, так и вечером. Притом для каждого из них назначат индивидуальный график продаж и аукционов:

  • дата продажи (аукциона): 2 декабря в 10:00 – дата спектакля: 17 декабря 19:00;
  • дата продажи (аукциона): 3 декабря в 10:00 – дата спектакля: 19 декабря 12:00;
  • дата продажи (аукциона): 4 декабря в 10:00 – дата спектакля: 20 декабря 12:00;
  • дата продажи (аукциона): 5 декабря в 10:00 – дата спектакля: 21 декабря 12:00 и 21 декабря 19:00;
  • дата продажи (аукциона): 6 декабря в 10:00 – дата спектакля: 22 декабря 12:00 и так далее.

Более подробная информация доступна на официальном сайте Большого театра.

Сколько будут стоить билеты?

Фото: 123RF/mexchriss

Минимальная цена билетов на спектакль, купленных через аукцион, составит минимум 100 тысяч рублей за двоих человек. В целом же стоимость будет зависеть от категории места и его расположения относительно сцены.

На аукционе участникам торгов предстоит создать свой лот и устанавливать желаемую сумму. В случае если никто не перебьет эту ставку, билет закроется, а победителю дадут время на выкуп. Если же этого не произойдет, билет снова вернется в продажу.

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Лукинова Анна

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