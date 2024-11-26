Директор "Ленкома" высказался о продаже билетов на "Щелкунчика" через аукцион

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Продажа на балет "Щелкунчик" Большого театра через аукцион не должна навредить зрителям, заявил директор Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер в беседе с Агентством "Москва".

Он отметил, что о результатах нововведения театра говорить пока рано. Желающих сходить на "Щелкунчика" очень много, в связи с чем наблюдается дефицит билетов.

"Решит ли аукцион проблему с перекупщиками, пока сложно сказать. Путем проб и ошибок они точно к чему-то придут", – добавил Варшавер.

По его мнению, если руководство театра решило проводить аукцион, значит, его результаты уже спрогнозированы.

Накануне Большой театр объявил, что продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартует 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Часть билетов будет доступна для приобретения на аукционе.

Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылку на которую опубликовал театр.

Продажи будут доступны ежедневно с 2 по 14 декабря в 10:00. Всего будет показано 18 представлений балета. Первая дата показа запланирована на 17 декабря в 19:00, последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день – утром и вечером.

Также руководство Большого театра впервые организует прямую трансляцию балета "Щелкунчик", что позволит жителям из отдаленных регионов страны посмотреть представление.