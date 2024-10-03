Большой театр начал продавать только именные билеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 октября Большой театр продает исключительно именные билеты, которые можно приобрести только по удостоверяющим личность документам. Об этом говорится на сайте Большого театра.

Там отметили, что изменения в правила продажи билетов были введены для борьбы со спекулянтами. Теперь в каждый билет будут занесены персональные данные зрителя, в случае же несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль.

"Мы не сотрудничаем с распространителями и делаем все, чтобы билеты попадали сразу в руки к зрителям. Иногда меры безопасности создают сложности для покупателей, но, согласитесь, лучше купить билет заранее и с паспортом, чем в три раза дороже и с риском подделки", – говорится на сайте.

С 2019 года в России действует закон о "билетной мафии", который предусматривает меры по ограничению спекуляции билетами. Согласно документу, организации культуры по просьбе посетителей обязаны предоставлять им информацию о ценах на билеты, о лицах, уполномоченных продавать билеты, о формах, реквизитах и элементах оформления билетов и другие сведения.