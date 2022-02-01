Эксперт рассказал, как распознать сайт театральных перекупщиков

СКР завершил расследование дела о крупной афере в России с сайтами-клонами по продаже театральных билетов ведущих театров. По версии следствия, от продаж билетов через сайты-двойники пострадали Мариинский, Большой и Малый театры, Театр наций, РАМТ, Московская государственная консерватория имени Чайковского. Общий оборот билетной сети достигал миллиарда рублей. Рассказываем подробности уголовного дела и выясняем, удалось ли избавиться от нелегальных продаж билетов в России.



Билетное дело

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крупной афере в интернете с театральными билетами. Фигуранты дела организовали продажи через сайты-клоны ведущих организаций культуры, включая Мариинский театр, Большой и Малый, РАМТ, консерваторию имени Чайковского.

Дело возбудили в феврале 2020 года после заявления руководства Мариинского театра. В администрацию стали обращаться покупатели, не получившие оплаченные билеты или недовольные завышенными ценами. Тогда в Мариинке обнаружили продажу билетов на свои спектакли через два сайта-клона, которые были практически неотличимы от оригинала.

Следователи полагают, что предприятие с сайтами-двойниками организовали бизнесмены Алексей Куринов и Андрей Хартанюк. С 2013 года они занимались легальной продажей билетов на спектакли, фестивали, спортивные матчи и зрелищные мероприятия.



Следователи раскрыли крупнейшую в России аферу "билетной мафии"

Однако, по версии следствия, в феврале 2017 года Хартанюк придумал способ резко повысить доходы от бизнеса. Именно тогда предприниматель поручил компаньону создавать клоны официальных сайтов, а сам занялся подбором сотрудников.

Под руководством бизнесменов работали программисты и дизайнеры, специалисты по продвижению и рекламе. На финальном этапе продажами занимались более 20 фирм, предприниматели открыли два колл-центра в Москве и Владимире. Участники бизнеса добивались, чтобы сайты-двойники первыми появлялись в поисковой выдаче. Фигуранты дела покупали билеты в самих театрах, а перепродавали в несколько раз дороже.





Правоохранители оценили общий оборот сети более чем в миллиард рублей.

Сообщается, что удалось задержать почти всех руководителей билетной сети, однако Андрей Хартанюк скрылся от следствия. Уголовное дело, которое сперва завели по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, работ или услуг, позже дополнили статьей о мошенничестве в особо крупном размере.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Как распознать двойника

Генеральный директор "МТС Энтертейнмент" (управляет "Московской дирекцией театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс") Михаил Минин в беседе с Москвой 24 рассказал, что в последнее время влияние перекупщиков на театральном рынке существенно снизилось.





Михаил Минин генеральный директор "МТС Энтертейнмент" За последнее время рынок перекупщиков стал гораздо меньше, как и их влияние на билетную выручку официальных распространителей. Однако для театрального рынка спекулянты – по-прежнему большая проблема. Несмотря на принятые законы, предусматривающие штрафы и уголовную ответственность, до сих пор появляются отдельные сайты, дублирующие контент ведущих театров, либо злоумышленники подделывают контент под официальные билетные сайты.

Несмотря на то что сайты-подделки копируют контент с официальных сайтов театров, они все равно содержат гораздо меньше информации, уверяет Минин. Чтобы не попасться на удочку мошенников, представитель отрасли рекомендует не покупать билеты с рук, а приобретать их у крупных билетных операторов.

Он отметил, что билетный оператор – это витрина, на которой собрано множество театров и концертных площадок. Подделать такой сайт сложнее и затратнее, добавил собеседник Москвы 24. Одним из косвенных признаков мошеннического сайта является срок его создания. Сайты аферистов зачастую работают не дольше нескольких недель. Проверить дату создания сайта можно при помощи сервиса Whois.

Также перед покупкой билета на незнакомом сайте можно попробовать связаться с администрацией театра по указанным на сайте реквизитам. К примеру, если почтовый клиент не обнаружит адреса электронной почты театра – это повод усомниться в подлинности билетного или театрального сайта.

Еще одним возможным атрибутом фейкового сайта по продаже билетов Минин называет возможность выбрать конкретное место в зале, а только ряд. В реальном театре цена билета зависит не только от ряда, но и места. Однако мошенники зачастую не утруждаются отработать имитацию выбора места, учитывая что сайт-двойник, скорее всего, просуществует недолго.

С 2019 года в России действует так называемый закон о "билетной мафии", который предусматривает меры по ограничению спекуляции билетами. Согласно документу, организации культуры по просьбе посетителей обязаны предоставлять им информацию о ценах на билеты, о лицах, уполномоченных продавать билеты, о формах, реквизитах и элементах оформления билетов и другие сведения.

