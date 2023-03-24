Юрист рассказала, вернут ли не попавшим во МХАТ имени Горького зрителям деньги

В столице 23 марта несколько десятков человек не смогли попасть на спектакль во МХАТ имени Горького. Проблемы на входе возникли из-за того, что некоторые посетители предъявили билеты, приобретенные по "Пушкинским картам" на других людей. Сами гости уверяют, что купили их на легальных площадках. Рассказываем подробности и выясняем, есть ли у зрителей шанс вернуть деньги.



"Приобрели билеты у перекупщиков"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером 23 марта во МХАТ имени Горького несколько десятков человек не пустили на спектакль. Речь идет о постановке "Женщины Есенина". Генеральный директор театра Владимир Кехман рассказал, что случилась "очень неприятная ситуация", сообщает газета "Известия". По его словам, некоторым зрителям отказали во входе, поскольку они пришли с билетами, купленными по "Пушкинской карте".





Владимир Кехман генеральный директор МХАТ имени Горького Мы этих людей попросили предоставить документы. Дело в том, что по "Пушкинской карте" театры могут посещать лица 14–22 лет. Понятно было, что эти люди взрослее.

Кехман уточнил, что посетителей попросили показать квитанцию на оплату билетов, но у граждан при себе их не оказалось. Он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией. Генеральный директор театра также подчеркнул, что учреждение не могло впустить гостей, которые "приобрели билеты у перекупщиков" и других лиц, не имеющих право заниматься их продажей.

Одна из оставшихся без спектакля зрительниц Светлана заявила телеканалу Москва 24, что в тот вечер все место в фойе было заполнено людьми, которые столкнулись с проблемой. "Мы начали между собой общаться и стали понимать, что билеты были куплены на разных сервисах", – отметила она.

В результате недовольные посетители вызвали полицию и написали коллективное заявление, сообщают СМИ. Отмечается, что официально цена за билеты на постановку якобы варьировалась в пределах 5–10 тысяч рублей.



"Придется разбираться индивидуально"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что зрители могут рассчитывать на возврат средств в зависимости от того, легально они купили билеты или нет.





Мария Ярмуш юрист Граждане имеют право требовать возврат средств, если их не пустили в театр. Но для этого необходимо, чтобы билеты они приобрели не у мошенников, а через официального агрегатора, который законно осуществляет продажи.

Она добавила, что администрация театра действительно имела право не пускать зрителей с билетами, купленными по "Пушкинской карте", но не подходящих под условия программы. В частности, если это граждане старше 22 лет.

Вместе с тем юрист обратила внимание, что в России молодежь часто использует "Пушкинские карты" для заработка. "Подростки зачастую через сайты бесплатных объявлений продают гражданам билеты со скидкой, которые они купили по "Пушкинской карте". Таким образом, они монетизируют государственную льготу", – пояснила Ярмуш.

Если дело дойдет до суда, в ситуации каждого пострадавшего зрителя, скорее всего, придется разбираться индивидуально, заключила специалист.

