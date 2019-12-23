В СФ одобрили штрафы за незаконную продажу билетов в театры и музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами и цирками.

Согласно документу, за незаконную продажу билетов устанавливается максимальный размер штрафов не более пятикратной стоимости билета.

Гражданам грозит штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Должностным лицам – от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете. Предпринимателям без юридического образования и юридическим лицам – от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

18 декабря документ в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Ранее сообщалось, что в изначальной редакции законопроекта сумма штрафа была гораздо выше и доходила до одного миллиона рублей.

