Госдума ввела штрафы за незаконную продажу билетов в театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли правительственный закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов в театры. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, незаконная торговля билетами на театральные и цирковые представления будет облагаться штрафом в размере не более пятикратной стоимости билета.

В частности, для граждан будут установлены штрафные санкции в виде полуторакратной и двукратной цены билета, для должностных лиц – двукратной и трехкратной цены, для предпринимателей и юридических лиц – трехкратной и пятикратной цены либо административное приостановление деятельности организации до 90 суток.

Ранее сообщалось, что закон должен быть принят 18 декабря. В изначальной редакции проекта сумма штрафа была гораздо выше и доходила до одного миллиона рублей.