В Большом театре раскрыли детали новых правил продажи билетов

Большой театр ввел новые правила покупки билетов. О том, как теперь можно их приобрести и зачем нужны такие нововведения, – в материале Москвы 24.

Новые правила

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Новые правила начали действовать в Большом театре с 1 октября. Теперь приобрести билет в кассе можно, только предъявив паспорт. При покупке билета на официальном сайте зритель самостоятельно указывает свои персональные данные.





из сообщения Большого театра При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.

При покупке в день открытия предварительной продажи будет действовать ограничение – два билета на спектакль в одни руки. Причем два места рядом можно приобрести только при предъявлении копии или оригинала паспорта второго зрителя. Также родители могут купить билеты на своих несовершеннолетних детей.

"Ограничение работает только на конкретный спектакль. Это значит, что любители театра могут купить по два билета на любые интересующие спектакли, например "Щелкунчик" и "Евгений Онегин", – заметили в Большом театре.

Также за 10 дней до спектакля зритель может переоформить билеты на другого человека в его присутствии: оба должны быть с паспортами. В случае возврата билета покупателю нужно просто обратиться в кассу с удостоверяющим личность документом, билетом и чеком.

Нововведения связаны с активизацией спекулянтов: в пресс-службе уточнили, что Большой театр не сотрудничает со сторонними распространителями и делает "все, чтобы билеты попадали сразу в руки к зрителям".





из сообщения Большого театра Иногда меры безопасности создают сложности для покупателей, но, согласитесь, лучше купить билет заранее и с паспортом, чем в три раза дороже и с риском подделки.

В театре добавили, что при покупке билетов в других местах и у других организаций всегда существует риск приобрести подделку и не попасть на спектакль.

Борьба за "Щелкунчика"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Похожие правила Большой театр вводил и в конце прошлого года: тогда это объяснялось, в том числе, большим спросом на балет "Щелкунчик".

"За две недели до начала продаж на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра стали собираться стихийные очереди и появилась информация о несанкционированной театром записи в очередь на билеты через социальные сети и мессенджеры. Администрация Большого театра регулярно информировала зрителей о противоправности данных действий", – говорилось в сообщении культурного учреждения.

Кроме того, тогда действовало еще одно правило. Перед тем как купить билет, нужно было получить специальный браслет: их выдавали первым 400 пришедшим после полуночи. Затем на утро зрителям нужно было вернуться в кассы с браслетом и паспортом, где они имели право приобрести билеты для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи.

В итоге за браслетами выстраивались сотни желающих попасть на спектакль. Неизвестные даже начали выкладывали в Сети объявления о продаже мест в очереди: постоять за браслетами, а потом передать их настоящим покупателям предлагалось за 15 тысяч рублей.

В свою очередь, на фоне ажиотажа комитет Госдумы по культуре направлял гендиректору Большого театра Владимиру Урину обращение. Как отметила тогда глава комитета Елена Ямпольская, большое число граждан интересуется, почему была выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажем, и не собирается ли культурное учреждение изменить правила продажи и планирует ли увеличить количество показов.

Сам Владимир Урин тогда заявил, что Большой не сможет увеличить число спектаклей, так как это связано с физическими возможностями артистов. Он также отметил, что в новогодние каникулы проходят 22 спектакля балета "Щелкунчик" – другие балеты в таком количестве не играются.