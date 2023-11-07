ГД направила гендиректору Большого театра вопросы о ситуации с билетами на "Щелкунчика"

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Генеральному директору Государственного академического Большого театра России Владимиру Урин направили обращение комитета Госдумы по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик", сообщила глава комитета Елена Ямпольская в своем телеграм-канале.

По ее словам, широкий круг граждан интересуется, почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажем, не собирается ли культурное учреждение изменить правила продажи и планирует ли увеличить количество показов.

Помимо этого, был задан вопрос о том, как проводится взаимодействие администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной реализации и с чем связаны сообщения о проблемах с приобретением билетов на сайте.

"Еще раз хочу напомнить, что закон, вступивший в силу более четырех лет назад, прямо запрещает реализацию билетов неуполномоченными лицами, продажу по цене выше номинала и завышение стоимости сопутствующих услуг. Ответственность за соответствующие правонарушения в законодательстве РФ предусмотрена", – заявила депутат.

Ранее сообщалось, что в интернете неизвестные начали продавать места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Несмотря на то что официальный старт продаж начнется только в ноябре, некоторые жители столицы решили продавать места в очередях всем желающим всего за 15 тысяч рублей. Во столько оценивается место в очереди в 20 минутах от кассы.

Купить билеты на представления до Нового года можно будет онлайн 12 ноября, а январские предпродажи стартуют онлайн 19 ноября. Приобрести билет лично можно будет 11 и 18 ноября соответственно.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники будут раздавать номерные браслеты. Их количество ограничат 400 штуками. После открытия касс нужно будет показать неповрежденный браслет.

Покупатель может купить билет для себя, своих детей до 18 лет и одного взрослого члена семьи. Для этого может понадобиться показать удостоверение личности на всех зрителей и документы, которые могут подтвердить родство.

Показы спектакля начнутся с 23 декабря и продлятся в январские каникулы.

"Актуальный репортаж": Большой театр подготовил новую схему продажи билетов