Билетная пачка: что нужно знать о предварительных продажах на "Щелкунчика"

Большой театр объявил сроки предварительных продаж билетов на балет "Щелкунчик". Показы начнутся на Исторической сцене с 23 декабря и продлятся в январские каникулы. В день старта предварительных продаж зрителям нужно будет получить номерные браслеты и отстоять очереди в кассы. Рассказываем подробности.



Очередь с полуночи

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Во вторник, 17 октября, Большой Театр опубликовал график предварительных продаж билетов на балет "Щелкунчик". Представления пройдут на Исторической сцене с 23 по 31 декабря и после небольшого перерыва продолжатся с 2 по 7 января. Стоимость билетов зависит от времени начала спектакля. На утренние показы цена варьируется в пределах 1 500 – 15 000 рублей, на дневные и вечерние – от 2 000 до 20 000 рублей.

Предварительные продажи билетов в кассах на представления, которые пройдут до Нового года, назначены на 4 и 11 ноября. Сделать покупку можно будет и онлайн на сайте театра 5 и 12 ноября соответственно. Предпродажи на январские показы стартуют в кассах 18 ноября и онлайн – 19 ноября. В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов.

Для тех, кто не хочет полагаться на интернет и придет за ними лично, с полуночи и до открытия касс охранники будут раздавать номерные браслеты. Количество мест ограниченно – предусмотрена очередь на 400 человек. В самой кассе необходимо будет предъявить неповрежденный браслет. Посетитель имеет право приобрести билеты на спектакль для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи. Для этого нужно будет предъявить удостоверения личности на всех зрителей, а также документы, подтверждающие родство.





с сайта Большого театра В билете (электронном билете), приобретаемом по данной специальной программе, указываются фамилия и номер паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельства о рождении несовершеннолетнего), удостоверяющего личность посетителя. Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе зрителя не производится.

Попасть на представление получится только при наличии соответствующих документов. Если данные зрителя не будут совпадать с указанными в билете сведениями, то его не пропустят. Причем деньги за покупку в этом случае возместить не удастся.



Предварительная запись

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Под публикацией Большого театра в телеграм-канале о начале предпродаж за сутки набралось уже более 1,5 тысячи комментариев. Некоторые пользователи переживают, что не смогут приобрести билет. В частности, комментаторы, у которых по тем или иным причинам нет возможности отстоять очередь в кассу, опасаются проблем с покупкой онлайн. Другие же призывают остальных успокоиться.





пользователь под ником Alexey Rastok Люди, давайте без нытья "почему так сложно". Нас много, билетов мало. Все понятно. Спасибо, что цены не поднимают, несмотря ни на что. Теплее одевайтесь, и будет вам счастье! С наступающим.

Также пользователи обсуждают, что некая группа энтузиастов уже якобы начала вести предварительную запись в очередь. С такой практикой оказались согласны не все. "Как администрация БТ относится к тетрадке, в которой уже ведется предварительная запись в очередь? Билеты будут выдаваться в соответствии с номером в этой тетрадке?" – спросила пользовательница Ия.

"Добрый день! Театр не несет ответственности за инициативы зрителей. Правила специальной программы продажи билетов и регламент работы сотрудников службы охраны вы можете найти в посте" – ответил официальный аккаунт Большого театра.



А что с перекупщиками?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москвичам не стоит покупать билеты у разного рода перекупщиков. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева. По ее словам, клиенты спекулянтов рискуют просто потерять деньги. Во-первых, нет гарантии, что перекупщик продаст настоящий билет. Во-вторых, если он будет зарегистрирован на другого человека, то сотрудники театра на законных основаниях могут не пустить зрителя на спектакль, подчеркнула юрист.

В целом же, по ее словам, законодательство не запрещает продажи билетов физическими лицами другим людям, если реализация была единичной и сумма сделки не превысила цену, напечатанную на проходном документе.





Алла Георгиева юрист Если же билет продается по цене, превышающей его реальную стоимость, то это свидетельствует о спекуляции. За незаконную реализацию билетов перекупщику грозит административный штраф в размере от полутора до двух цен, указанных в билете.

Эксперт добавила, что для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы больше.

