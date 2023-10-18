Билетная пачка: что нужно знать о предварительных продажах на "Щелкунчика"

Большой театр объявил сроки предварительных продаж билетов на балет "Щелкунчик". Показы начнутся на Исторической сцене с 23 декабря и продлятся в январские каникулы. В день старта предварительных продаж зрителям нужно будет получить номерные браслеты и отстоять очереди в кассы. Рассказываем подробности.
Очередь с полуночи
Во вторник, 17 октября, Большой Театр опубликовал график предварительных продаж билетов на балет "Щелкунчик". Представления пройдут на Исторической сцене с 23 по 31 декабря и после небольшого перерыва продолжатся с 2 по 7 января. Стоимость билетов зависит от времени начала спектакля. На утренние показы цена варьируется в пределах 1 500 – 15 000 рублей, на дневные и вечерние – от 2 000 до 20 000 рублей.
Предварительные продажи билетов в кассах на представления, которые пройдут до Нового года, назначены на 4 и 11 ноября. Сделать покупку можно будет и онлайн на сайте театра 5 и 12 ноября соответственно. Предпродажи на январские показы стартуют в кассах 18 ноября и онлайн – 19 ноября. В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов.
Для тех, кто не хочет полагаться на интернет и придет за ними лично, с полуночи и до открытия касс охранники будут раздавать номерные браслеты. Количество мест ограниченно – предусмотрена очередь на 400 человек. В самой кассе необходимо будет предъявить неповрежденный браслет. Посетитель имеет право приобрести билеты на спектакль для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи. Для этого нужно будет предъявить удостоверения личности на всех зрителей, а также документы, подтверждающие родство.
Попасть на представление получится только при наличии соответствующих документов. Если данные зрителя не будут совпадать с указанными в билете сведениями, то его не пропустят. Причем деньги за покупку в этом случае возместить не удастся.
Предварительная запись
Под публикацией Большого театра в телеграм-канале о начале предпродаж за сутки набралось уже более 1,5 тысячи комментариев. Некоторые пользователи переживают, что не смогут приобрести билет. В частности, комментаторы, у которых по тем или иным причинам нет возможности отстоять очередь в кассу, опасаются проблем с покупкой онлайн. Другие же призывают остальных успокоиться.
Также пользователи обсуждают, что некая группа энтузиастов уже якобы начала вести предварительную запись в очередь. С такой практикой оказались согласны не все. "Как администрация БТ относится к тетрадке, в которой уже ведется предварительная запись в очередь? Билеты будут выдаваться в соответствии с номером в этой тетрадке?" – спросила пользовательница Ия.
"Добрый день! Театр не несет ответственности за инициативы зрителей. Правила специальной программы продажи билетов и регламент работы сотрудников службы охраны вы можете найти в посте" – ответил официальный аккаунт Большого театра.
А что с перекупщиками?
Москвичам не стоит покупать билеты у разного рода перекупщиков. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева. По ее словам, клиенты спекулянтов рискуют просто потерять деньги. Во-первых, нет гарантии, что перекупщик продаст настоящий билет. Во-вторых, если он будет зарегистрирован на другого человека, то сотрудники театра на законных основаниях могут не пустить зрителя на спектакль, подчеркнула юрист.
В целом же, по ее словам, законодательство не запрещает продажи билетов физическими лицами другим людям, если реализация была единичной и сумма сделки не превысила цену, напечатанную на проходном документе.
Эксперт добавила, что для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы больше.
Читайте также