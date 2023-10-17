МВД выявило хищения билетным оператором у Театра Романа Виктюка более 6,5 млн

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Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения билетным оператором у Театра Романа Виктюка более 6,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Речь идет об Антоне Марченкове, который обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с использованием своего служебного положения.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере".

По данным следствия, учредитель ООО "Айтипард" Марченков в ноябре 2019 года решил обмануть директора "Театра Романа Виктюка" Валерия Райкова (ушел с должности в 2021 году). Он предложил Райкову заключить договор на доступ к программному обеспечению "Единого поля" по учету, управлению билетами, их бронированию и продаже через счет, открытый на "Айтипард".

Компания Марченкова должна была получить 3,5% от номинальной стоимости реализованных билетов. В результате с 1 января по 16 марта 2020 года Марченко продал почти четыре тысячи билетов на общую сумму 6 622 730 рублей, которые поступили на расчетный счет его компании, и он мог сразу распоряжаться ими по своему усмотрению.

Ранее заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Врача подозревают в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

