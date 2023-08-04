Суд арестовал на два месяца замминистра здравоохранения Самарской области

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Заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев был арестован на два месяца по решению суда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Железнодорожный районный суд Самары.

"Майрамукаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему инкриминировали часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", – заявили в суде.

Накануне задержание Майрамукаева подтвердили в самарском ГУ МВД.

Чиновника задержали в рамках уголовного дела, которое ранее возбудили против заместителя главного врача одной из бюджетных больниц области. Врача подозревают в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

В то же время сообщения о задержании вместе с Майрамукаевым министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна не подтвердились.

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