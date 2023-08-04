Глава Минздрава Самарской области опроверг сообщения о своем задержании

Фото: Правительство Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о задержании, в данный момент он находится на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте", – передала пресс-служба слова главы регионального Минздрава.

Бенян добавил, что ведомство продолжает вести работу в штатном режиме, например, проводятся мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений национального проекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации".

В том числе контроль будет усилен за реализацией других вопросов и проектов, которые ведет министерство, подчеркнул он.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев были задержаны 3 августа по делу о мошенничестве в региональных медучреждениях.

Позже представители ГУ МВД по региону подтвердили задержание Майрамукаева.

