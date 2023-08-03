Самарское ГУ МВД подтвердило задержание замглавы Минздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

"На территории городского округа Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Майрамукаева задержали в рамках уголовного дела, которое ранее возбудили против заместителя главного врача одной из бюджетных больниц области. Врача подозревают в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

Ранее о задержании Беняна и Майрамукаева сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, расследованием занимается самарский главк МВД РФ.

До этого экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении полномочий. Как считает следствие, Лапшин получил взятку в размере пяти миллионов рублей. За это чиновник закрыл глаза на недостатки при корректировке проектной документации строительства метро в Красноярске.