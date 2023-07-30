Суд арестовал замглавы Архангельска по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Архангельской области и НАО"

Суд арестовал заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В отношении второго фигуранта дела, Олега Пугина из ООО "Спецавтохозяйство по уборке города", избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отмечается в сообщении.

Накануне следствие по Архангельской области и НАО заявило о задержании по подозрению в получении крупной взятки замглавы Архангельска и замдиректора организации, учредителем которой является муниципальное образование.

Следствие установило, что в течение двух лет подозреваемые получали каждый месяц по 150 тысяч за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе города. Всего подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 миллиона рублей.



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