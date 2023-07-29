Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки – СК

Фото: Следственный комитет РФ

Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Архангельской области и НАО.

В региональном ведомстве заявили, что следствие на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных ФСБ по Архангельской области, возбудило уголовное дело в отношении замглавы Архангельска и замдиректора организации, учредителем которой является муниципальное образование по подозрению в получение взятки в особо крупном размере.

"По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске", – отмечается в сообщении.

Следствие уточнило, что замглавы города и замдиректора организации получили взятки на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Константина Полежаева.

Согласно данным следствия, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").

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