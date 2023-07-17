11:00Происшествия
Прокуратура обжаловала меру пресечения для замглавы Минцифры РФ Паршина
Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда
Прокуратура подала в Басманный суд Москвы апелляцию на меру пресечения в отношении замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. Об этом сообщает РИА Новости.
"В суд поступило апелляционное представление прокурора", – рассказали в суде.
Паршина задержали 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал гендиректор компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов.
Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.
Читайте также