Прокуратура обжаловала меру пресечения для замглавы Минцифры РФ Паршина

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Прокуратура подала в Басманный суд Москвы апелляцию на меру пресечения в отношении замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. Об этом сообщает РИА Новости.

"В суд поступило апелляционное представление прокурора", – рассказали в суде.

Паршина задержали 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал гендиректор компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов.

Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.

