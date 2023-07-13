18:03Происшествия
Замглавы Минцифры Паршина задержали по подозрению в коррупции
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Замглавы Минцифры РФ Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
"Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", – сказала Петренко.
Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.
В пресс-службе Басманного суда Москвы между тем уточнили, что следствие ходатайствует об аресте Паршина. К настоящему времени чиновнику уже предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
Ранее был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров в рамках дела о фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минобрнауки. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Читайте также