Проректор РАНХиГС стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве

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Проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки предъявлено обвинение Максиму Назарову, бывшему и.о. ректора", – отметили собеседники агентства.

Отмечается, что фигурантами этого же дела являются экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук "Шанинка" Сергей Зуев.

"Назарову, обвиняемому по части 4, статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – заявили в Тверском суде Москвы.

В июле 2022 года Назарова назначили временно исполняющим обязанности ректора высшего учебного заведения на период отсутствия Владимира Мау. Второго заключили под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 21 миллион рублей.

Спустя время Мау вернулся к исполнению своих обязанностей, но через несколько месяцев ушел с должности по состоянию здоровья.

После этого исполняющим обязанности ректора академии был проректор Алексей Комиссаров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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