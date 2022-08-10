Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Мау, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

