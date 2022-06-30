Ректор РАНХиГС не признал вину в особо крупном мошенничестве

18:27
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Ректор РАНХиГС Владимир Мау на допросе не признал вину в особо крупном мошенничестве. Это следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его домашнем аресте.
"Мау выразил несогласие с предъявленным обвинением и заявлениями других фигурантов дела на очных ставках", – заявила судья Ксения Попова.
При этом следователь считает, что Мау может скрыться от следствия и повлиять на ход расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По его словам, у Мау есть заграничный паспорт. Кроме того, у него были куплены билеты на 2 июля в Турцию.
"Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и участников по уголовному делу", – сказал следователь.
Ранее в СК попросили избрать ректору вуза меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау попросил освободить его из под стражи под залог в размере суммы вменяемого ему ущерба, сообщил адвокат Алексей Дудник.
Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.
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